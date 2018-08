Telstar wint oefenpot met 3-0 van FC Den Bosch

VELSEN-ZUID - Telstar heeft de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch met 3-0 gewonnen. "Wij zijn op de goede weg", aldus trainer Mike Snoei.

Verdediger Donny van Iperen opende in de eerste helft de score. In de tweede helft wisten testspeler Facundo Lescano en Jasper van Heertum het net te vinden.

Mike Snoei begon met de volgende opstelling. Van der Maaten, Brito, van Huizen, van Heertum, van Iperen, Cabral, Najah, Korpershoek, Scott, Seager, Lescano. In de tweede helft wisselde Telstar flink door en speelde er een totaal ander elftal. "Wij hebben nog een week, maar in grote lijnen ben ik er wel uit. Ondanks dat ik in de tweede helft doorwisselde bleef het niveau hetzelfde. Het is een mooie uitdaging om er een geheel van te maken" zei Snoei.

De testspelers Jordie van der Laan en Facundo Lescano hebben een goede indruk achtergelaten, maar er is nog geen besluit genomen of deze voetballers aan de selectie worden toegevoegd.

Volgende week vrijdag begint voor Telstar de competitie en met een uitwedstrijd tegen RKC.

