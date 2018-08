Deel dit artikel:











Straten in Haarlem afgezet om gaslek Foto: NieuwsFoto

HAARLEM - Aan de Merovingenstraat in Haarlem is vanmiddag een gaslek in het wegdek ontstaan. Vanwege het lek werd een aantal straten afgezet.

De brandweer, politie en Liander kwamen naar de plek van het gaslek toe. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend.