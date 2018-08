Moeder en dochter waarschuwen voor oplichter: "Als ik hem tegenkom, gooi ik hem naar beneden"

PURMEREND - Bea van de Abdeelen uit Purmerend kan zichzelf wel voor haar kop slaan. Haar leuke internetdate bleek een ordinaire oplichter. ”Als ik hem tegenkom, gooi ik hem van vier hoog naar beneden." Ze probeert mensen nu voor hem te waarschuwen.

Het begon onschuldig: alle boodschappen betalen, en nog eens, en nog eens. Uiteindelijk werd het steeds brutaler. "Ik wilde mijn muur een kleurtje geven. Hij vertelde me dat een blik van 2,5 liter 105 euro kost", vertelt Bea. Ze gaf haar nieuwe vriend geld om de verf te kopen, maar dat zag ze nooit meer terug. De muur is nog steeds wit.

Verdwenen spullen

Uiteindelijk begonnen er ook dingen uit huis te verdwijnen, zoals een camera of een ketting die nog van haar vader was. "Dat vergeef ik hem echt nooit meer", zegt ze emotioneel.

Na vijf weken maakt ze het uit en doet ze aangifte bij de politie. Bea heeft weinig hoop dat ze haar spullen of geld ooit nog terug ziet. Volgens de politie is er te weinig bewijs.

Meer slachtoffers

Samen met haar dochter waarschuwt ze nu op internet voor haar ex. Al snel krijgt ze veel reacties van dames die dezelfde ervaring met de man hebben. "Een vrouw vertelde wel haar verhaal, maar we kregen het gevoel dat ze bang voor hem was", vertelt Bea's dochter.

Bea weet dat het haar eigen schuld is, maar dacht haar ex gewoon te kunnen vertrouwen. Nu hoopt ze dat hij toch een keer tegen de lamp loopt. "Ik wil dat hij achter de tralies gaat zitten en nooit meer vrijkomt. Zodat hij geen vrouw meer kan oplichten."

NH Nieuws heeft gesproken met de ex-vriend van Bea. Hij wil geen reactie geven op bovenstaand artikel.