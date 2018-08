Campinggasten hebben code oranje overleefd: "Gelukkig viel het allemaal mee"

BLOEMENDAAL - Het zou gisteravond flink gaan stormen en daarom was dan ook code oranje van kracht. Campinggasten in Noord-Holland hielden hun hart vast, maar uiteindelijk viel de verwachte zomerstorm mee. Fijn was het voor de campinggasten nu ook weer niet.

"Ik ben naar mijn zus in Den Haag gevlucht", vertelt een vrouw bij camping Bloemendaal. Ze durfde de avond in de verwachte storm toch niet aan. "We waren echt een beetje bang voor de wind, dus we wilden het zekere voor het onzekere nemen", legt ze uit. Een Duitse toeriste heeft geen oog dichtgedaan. "Ik werd om het half uur wakker en was bang dat mijn tent wegwaaide", legt ze uit.

Voorzorgsmaatregelen

De camping van Henk Hertema, Strandbad Edam, stond begin dit jaar na een storm helemaal onder water. Deze keer heeft hij alle voorzorgsmaatregelen genomen. "Campinggasten konden in de recreatieruimte overnachten als de storm te erg werd. Ook hebben we alles goed vastgemaakt. Gelukkig hebben we niet gekregen wat voorspeld werd", vertelt hij.

Ook de camping in Bloemendaal had zich op het ergste voorbereid. "Mensen konden in het washok slapen als ze dat wilden", vertelt eigenaar Engel Paap.

Uiteindelijk hebben alle campinggasten het druilerige weer overleefd en kwamen de zonnestralen voorzichtig weer tevoorschijn.