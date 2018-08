Deel dit artikel:











Politie vraagt aandacht voor cold case Egmond-Binnen: bejaarden gekneveld, mishandeld en beroofd Foto: Google Streetview/Politie

EGMOND BINNEN - Morgen is het exact twaalf jaar geleden dat Egmonder Engelbertus Swart (71) en zijn zussen Elisabeth (80) en Johanna (85) in de woning van Engelbertus in Egmond-Binnen werden overvallen. De slachtoffers zijn inmiddels overleden, maar omdat de daders nooit zijn gepakt en nabestaanden graag opheldering willen, besteedt de politie deze week aandacht aan deze cold case.

Engelbertus is net ontslagen uit het ziekenhuis als zijn twee zussen op 11 augustus 2006 bij hem op bezoek komen. De drie spelen een kaartspelletje als rond middernacht plotseling vier donkergeklede, gemaskerde en gewapende mannen de woning aan de Noordvelderweg 1A binnendringen. Het viertal draait er niet omheen: ze willen geld hebben. Dat ze dat in de woning kunnen vinden, is geen geheim. Omdat hij regelmatig grote bedragen uitleent, weten veel Egmonders dat Engelbertus een gefortuneerd man is, die bovendien de nodige contanten in huis bewaard. Tape

De vier mannen, van wie er één Duits spreekt, binden de man en twee vrouwen met tape vast aan stoelen. Zodra die klus is geklaard, gaan ze op zoek naar geld. Ze kammen het hele huis uit, maar als blijkt dat ze geen contant geld kunnen vinden, worden ze agressiever. Ze mishandelen en bedreigen het drietal en vragen onophoudelijk naar de kluis. Uiteindelijk vinden ze die, en vertrekken ze rond 6.00 uur - zes uur nadat ze zijn binnengekomen - met geld en waardevolle bezittingen. Engelbertus, Elisabeth en Johanna blijven gekneveld en gewond achter. Diepe sporen

De drie bejaarden overleven de laffe overval, maar de gewelddadige nacht laat bij eenieder diepe sporen na. In de jaren daarna overlijden de drie bloedverwanten, en hoewel hun dood geen direct gevolg van de overval is, blijven hun nabestaanden met veel vragen achter. "Ook al is het inmiddels bijna twaalf jaar geleden dat deze overval plaatsvond", schrijft de politie, 'toch kan ook uw informatie van cruciaal belang blijken voor de oplossing van dit misdrijf." Iedereen die destijds iets verdachts heeft gezien, en dat nog niet met de politie heeft gedeeld, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan op 0900-8844. Het OM looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die tot de aanhouding van de daders leidt. De gouden tipgever wacht ook lof van de familie, voorspelt de politie. "Ze zijn u zeer dankbaar als u informatie heeft en deze wilt delen."