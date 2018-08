Aanwinst Bjorn Johnsen wel bij selectie, maar niet topfit

ALKMAAR - AZ trainer John van den Brom weet nog niet of hij aanwinst Bjorn Johnsen laat starten zondag tegen NAC Breda. "Feit is dat hij hier met een achterstand is binnen gekomen." De lange Noorse spits zit wel bij de wedstrijdselectie.

Bjorn Johsen maakte twee weken geleden de overstap van ADO Den Haag naar AZ. Hij heeft dus al wat trainingen achter de rug en deed afgelopen weekend in het oefenduel tegen Excelsior (2-3 verlies) een uur mee. Van den Brom: "Het ziet er redelijk tot goed uit, maar of hij definitief gaat spelen dat weet ik nog niet."

Koopmeiners en Svensson

Op de lang geblesseerde spelers (Jeremy Helmer, Marko Vejinovic, Calvin Stengs en Ondrej Mihalik) na beschikt de Alkmaarse coach over een fitte selectie. Eerder deze week trainden Teun Koopmeiners en Jonas Svensson nog apart van de groep, maar het tweetal is gewoon fit voor de confrontatie tegen NAC.

De Bredanaars eindigden vorig seizoen als veertiende en hebben een matige voorbereiding achter de rug met vooral veel goals tegen. Bijna drie treffers gemiddeld per wedstrijd. "Er is veel veranderd bij NAC, nieuwe trainer met Mitchell van der Gaag en ze hebben weer veel jongens gehuurd van Manchester City. We weten hoe ze spelen, maar op dit moment is het de vraag welke spelers beschikbaar zijn om op te stellen."

Live stream bij NH

