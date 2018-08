Iraanse regime gaf mogelijk liquidatieopdracht aan Naoufal F.

AMSTERDAM - (AT5) Een tweede rechercheteam gaat onderzoek doen naar de vermoedelijke rol van Naoufal F. (alias Noffel) bij de moord op Iraniër Mohammad Reza Kolahi Samadi. Ook wordt de mogelijke betrokkenheid van het Iraanse regime bekeken.

De Iraniër werd op 15 december in 2015 vermoord door Anouar A. en Moreo M. Pas na zijn dood bleek dat hij bij zijn komst naar Nederland een valse identiteit aan had genomen, zo schrijft het AD. In zijn woonplaats Almere stond de man bekend als Ali Motamed en was hij werkzaam als elektriciën.

Toen de ware identiteit van de man aan het licht kwam, bleek hij een vooraanstaand lid te zijn geweest van een Iraanse oppositiegroep. Kolahi was zelfs hoofdverdachte bij een bomaanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, waarbij tientallen partijleden omkwamen. De man werd vervolgens door het Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging.

Geen enkel ander motief

Mogelijk heeft Iran daarom een rol gespeeld in de liquidatie van Kolahi. Omdat de recherche geen enkel ander motief heeft gevonden, gaan ingewijden hier wel van uit.

Bovendien zette Nederland in juni twee Iraanse diplomaten het land uit. Volgens een Iraanse krant zou dat een diplomatieke straf zijn, omdat de AIVD sterke aanwijzingen heeft dat het regime betrokken was bij de moord in Almere.

Toch kan justitie niet achterhalen of het Iraanse regime daadwerkelijk de opdrachtgever was. Een team van de landelijke recherche, dat gespecialiseerd is in zware en complexe criminaliteit, gaat daar nu onderzoek naar doen. Voor het onderzoek naar de twee hoofdverdachten in de moordzaak, Anouar A. en Moreo M., was recherche Midden-Nederland verantwoordelijk.

Noffel

Justitie denkt al wel meer te weten over het tussenpersoon, die de verdachten zou hebben aangestuurd. Het gaat vermoedelijk, zo blijkt volgens Het Parool uit het strafdossier, om de beruchte Amsterdamse crimineel Naoufal F. E-mailverkeer afkomstig van met Pretty Good Privacy versleutelde Blackberry-smartphones (PGP's) zou daar op duiden.

De versleutelde communicatie speelt ook een grote rol in de zaak omtrent de mislukte moordaanslag op Peter R., waarbij Noffel een aansturende rol zou hebben vervuld. Hij kreeg voor zijn betrokkenheid in de zaak een celstraf van 18 jaar opgelegd. Omdat het bewijs volgens F. 'ondoorzichtig' is, ging hij in hoger beroep.