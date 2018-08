Is de wolf binnenkort in Noord-Holland te zien?

NOORD-HOLLAND - Nu de wolf op steeds meer plekken opduikt in ons land, rijst de vraag of het roofdier ook onze provincie zal aandoen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de kans bestaat zeker, maar dan zal het wel een bliksembezoek zijn.

"Noord-Holland is voor de wolf niet echt een aantrekkelijke provincie", zegt Glenn Lelieveld. Met zijn website Wolven in Nederland brengt hij al jaren de opmars van de wolf in ons land in kaart. "De wolf is een dier dat liever met rust gelaten wordt, dus dan is een gebied als de metropoolregio Amsterdam met meer dan een miljoen inwoners al niet interessant", benadrukt hij.

"Bovendien is het territorium van een wolf vrij groot, zo'n 200 vierkante kilometer. Het zou best kunnen dat hij af en toe zijn kopje laat zien in het meest zuidoostelijke puntje van de provincie, maar dan is het echt onderdeel van een leefgebied richting de Utrechtse Heuvelrug", weet Lelieveld.

Niet alleen de dichtbevolkte metropoolregio vormt een obstakel voor een goed leefklimaat voor de wolf. "We hebben ook niet heel veel langgerekte bossen in Noord-Holland. Er is heel veel open land", zegt Daphne Pels, dierenverzorger in Park Hoenderdaell. "Verder is er ook veel te weinig eten om wolven in deze omgeving echt te laten gedijen."

Dat beaamt ook Lelieveld, die wel kansen ziet voor een het kleine broertje van de wolf. "Ik zie de goudjakhals zich hier eerder vestigen", zegt hij. "In Gelderland zijn er al wat gesignaleerd en ze zijn dol op damhertjes die je in Noord-Holland genoeg hebt."