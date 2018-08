Alkmaarse kids winnen dertien medailles op International Children's Games

ALKMAAR - Alkmaarse kinderen die meededen aan de International Children's Games in Jeruzalem, hebben daar dertien medailles weten te bemachtigen.

De Children's Games worden ook wel de Olympische Spelen voor kinderen genoemd. Er vindt een openingsceremonie plaats, net zoals bij de 'echte' Olympische Spelen. Inclusief de opkomst met vlaggen. De Alkmaarse teams deden mee met judo, schermen en voetbal.

Het evenement vond twee weken geleden plaats in Jeruzalem. "Het was heel goed georganiseerd. Alles was geregeld, van de opening tot de afsluiting. Het was allemaal net zoals bij de Olympische Spelen'', vertelt sponsor José Polonio enthousiast aan NH Nieuws.

Huldiging

De kinderen worden op 30 augustus gehuldigd in het stadhuis in Alkmaar. Hierbij zal ook de burgemeester van de stad aanwezig zijn.