Ook wielen van Hoofddorpse café-eigenaar losgedraaid: "Een zieke geest"

HOOFDDORP - De auto van de Haarlemmermeerse politicus Paul Meijer is niet de enige auto in Hoofddorp waarvan de wielbouten zijn losgedraaid. Ook de auto van de kroegeigenaar Dick Hamelink is gesaboteerd, waarmee de suggestie van een doelgerichte actie op Meijer - zoals de fractievoorzitter van Forza! onlangs suggereerde - minder aannemelijk wordt.

Net als Meijer hoorde Hamelink, die in Hazerswoude-Dorp woont en een darts- en poolcafé in Hoofddorp runt, vorige week tijdens een rit in z'n auto een onbekend ratelend geluid. Hij vermoedt een defect aan zijn aandrijfas, en omdat het geluid 'steeds erger' werd, besloot hij zijn Mercedes afgelopen maandag naar de garage te brengen.

"Toen de garageeigenaar een ritje had gemaakt, dacht hij ook aan de aandrijfas, maar nadat een monteur hem op de brug had gezet, vroeg hij: 'Dick, waar zijn je wielbouten?'" Wat blijkt? Drie van de vijf wielbouten waarmee zijn linker voorwiel vastzat, zijn verdwenen.

'Niet eerder meegemaakt'

Hamelink is met stomheid geslagen, en deelt de ontdekking op Facebook. "Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden, maar drie wielbouten die spontaan loslopen heb ik nog niet eerder meegemaakt", schrijft hij bij een foto van het betreffende wiel. "Je hoort wel eens dat er door de hitte een boutje gaat loszitten, maar drie is onmogelijk", zegt hij tegen NH Nieuws.

Lees ook: Wielen politicus Paul Meijer losgedraaid: "Dit een doelgerichte actie"

Dat politicus Meijer zich met eenzelfde euvel bij een garage had gemeld, wist hij afgelopen maandag nog niet. "Maar toen ik dat hoorde, ging ik er wel over nadenken. En ik heb gehoord dat het afgelopen maand bij nog iemand is gebeurd. Blijkbaar is er iemand willekeurig bezig, dat is wel kwalijk."

Politieke kleur

Daarmee spreekt hij Paul Meijer tegen, want de fractievoorzitter suggereerde eerder dat de actie 'doelgericht is geweest'. In welke kringen de dader gezocht moest worden, durfde Meijer niet te zeggen, maar dat het met zijn politieke kleur te maken heeft, lijdt volgens hem geen twijfel. "Je hoeft het politiek niet met me eens te zijn, maar om nou zoiets te doen..."

"Mensen die voor Forza werken, zijn bij bepaalde groepen misschien niet erg geliefd", speculeert Hamelink. "Ik kan me voorstellen dat er vanuit die groepen bepaalde actie wordt ondernomen, maar met mij erbij, en dat derde geval, lijkt het toch meer random", speculeert hij over het motief van de dader(s). "Een zieke geest."

Aangifte

In tegenstelling tot Meijer heeft Hamelink nog geen aangifte gedaan, al is hij nog wel van plan om dat te doen. Andere aangiftes heeft de politie nog niet binnengekregen, zo laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. "We houden alle opties open."

Dat betekent dat er ook rekening mee wordt gehouden dat de wielen van de twee auto's zijn losgedraaid door verschillende daders. "De auto's stonden namelijk ver van elkaar", besluit de woordvoerder.

Of Paul Meijer inmiddels kennis heeft genomen van het feit dat ook bij een andere auto in Hoofddorp een wiel is losgedraaid, is niet bekend. De fractievoorzitter is niet bereikbaar voor commentaar.