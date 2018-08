Kindertehuis Lombok totaal verwoest: "Niet meer op te bouwen"

HEERHUGOWAARD - Informatie verzamelen, dingen regelen, telefoontjes beantwoorden en donaties verwerken. Siska Koper uit Heerhugowaard is al dagenlang nergens anders mee bezig. Een kindertehuis op Lombok dat zij met haar familie ondersteunt is door de recente aardbevingen op het eiland zwaar getroffen. "Alle gebouwen liggen in puin, ze zijn niet meer op te bouwen."

Het belangrijkste: de meer dan 90 kinderen in het tehuis zijn ongedeerd. Niemand van hen was op het moment van de eerste zware beving, afgelopen zondag, in de panden aanwezig. Toch zijn ze radeloos en in shock, want alle gebouwen van het kindertehuis zijn verwoest. "De kinderen zijn veilig, maar toen ik Chaim aan de telefoon had hoorde ik alle kids op de achtergrond huilen", zegt Siska tegen NH Nieuws.

Chaim is de oprichter van het tehuis. Veertien jaar geleden verkocht hij zijn bedrijf in Nederland, toog naar Lombok en zette een stichting op om kinderen van de straat te houden. De moeder van Siska kreeg lucht van zijn missie en besloot hem te sponsoren. "Sindsdien is de hele familie erbij betrokken", vertelt Siska. Toen ze met haar familie in 2004 de tsunami meemaakte en door een alerte taxi-chauffeur aan de dood ontsnapte, is er een knop omgegaan. "Sinds die tijd kijken we anders naar het leven."

"We zijn inmiddels heel goed bevriend met Chaim." Siska heeft dagelijks meerdere keren contact met hem. Zo weet ze dat de ingenieurs gisteren zijn langsgeweest. "Alle gebouwen liggen in puin en ze zijn niet meer op te bouwen." Er is in totaal meer dan 400.000 euro nodig om het tehuis, dat bestond uit meerdere slaapruimten, een leefruimte, keuken en verschillende klaslokalen, weer op te bouwen.

Daarom zamelt Siska geld in. Mensen kunnen rechtstreeks doneren via de Peduli Anak Foundation. Daarnaast is Siska een Facebookactie gestart en kan ze mensen die geld willen doneren een speciale Tikkie sturen. In korte tijd is er al een paar duizend euro opgehaald.

"Die hulp is hartverwarmend", zegt ze. Ook op Lombok zelf zijn er van die lichtpuntjes in deze donkere tijd. Zo werden de kinderen na de tweede beving verrast met een grote lading eten van de McDonald's. "Je moet je voorstellen dat die kinderen vroeger uit de vuilnisbak aten, die hadden dat nog nooit gegeten. Toen was het ondanks de ellende heel even groot feest."

De kinderen hebben een aantal nachten in de open lucht moeten slapen, maar inmiddels zijn er tenten geregeld. Siska hoopt dat ze snel kunnen beginnen met de wederopbouw, maar dat zal zeker nog wel enige tijd gaan duren.