Schoonmaakwagen botst op tram in Amsterdam: lijn 4 rijdt om

PURMEREND - (AT5) Een schoonmaakwagen is op een tram gebotst bij de kruising van de Van Woustraat en Stadhouderskade in Amsterdam. Tram 4 rijdt daardoor tijdelijk om.

De schoonmaakwagen zou ook van het GVB zijn, vertelt een getuige. ''De schoonmaakwagen reed in een noodgang achteruit het kruispunt over. Mensen op straat konden nog net op tijd wegspringen. Uiteindelijk reed de wagen in volle vaart tegen een tram.''

Het is nog onbekend hoe lang tram 4 moet omrijden. Het GVB verwijst naar de website voor meer informatie.