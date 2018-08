Verwarde man steekt hotelkamer en eigen huis in de fik

HEEMSTEDE - Een verwarde man is gisteravond in Heemstede aangehouden voor brandstichting. De 31-jarige Heemstedenaar zou aan het begin van de avond een hotelkamer in Haarlem hebben aangestoken, om dat vervolgens bij hem thuis nog eens dunnetjes over te doen.

Als de brandweer rond 19.00 uur een melding over een brand in het Haarlemse Van der Valk Hotel krijgt, spoedden ze zich naar Toekanweg. Omdat de brand in een van de kamers woedt, wordt besloten enkele naastgelegen kamers te ontruimen.

Het vuur is snel onder controle, waarop de omringende hotelkamers worden vrijgegeven. De politie stelt vast dat er mogelijk sprake is van brandstichting, en vraagt bij het hotel de gegevens op van de gast die in de kamer verbleef. Die man is echter in geen velden of wegen te bekennen.

Appartement

Ruim een uur later, zo rond 20.15 uur, komt er nieuwe brandmelding binnen. Ditmaal blijkt er brand te woeden in een appartement aan de Pelikaanweg in Heemstede, waar op dat moment niemand aanwezig is. Ook hier wordt buren uit voorzorg gesommeerd hun woningen te verlaten, waarna het vuur snel onder controle is.

Al snel blijkt dat de bewoner van de woning ook de hotelkamer in het Haarlemse hotel had geboekt. Later op de avond werd hij op een niet nader genoemde plek aangehouden. Zodra justitie het strafrechtelijk onderzoek heeft afgerond, zal de man worden overgedragen aan een instantie voor geestelijke gezondheidszorg.