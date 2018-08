Deel dit artikel:











Huizenprijs in Het Gooi stijgt het snelst Foto: Funda.nl

BUSSUM - Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat de huizenprijs in de eerste zes maanden van dit jaar is gestegen tot gemiddeld €281.424. Dat is 8,7% meer dan vorig jaar.

Bijna overal werden huizen dit jaar duurder maar in Zuid Kennemerland en Het Gooi moesten kopers flink meer betalen voor een woning. In Haarlem en omgeving stegen de prijzen dit jaar met 16 procent, het dubbele van de gemiddelde stijging. Het Gooi is koploper, daar moest maar liefst 21 procent meer betaald worden dan vorig jaar. Aanbod kleiner

Het aantal woningen dat dit jaar verkocht werd daalde wel, zo schrijft Woningmarktcijfers.nl. In de eerste helft van 2018 heeft het Kadaster 105.035 woningtransacties geregistreerd. Acht procent minder dan in het topjaar 2017. Dat heeft vooral te maken met het kleinere aanbod van woningen. De stad uit

De cijfers bevestigen de trend dat veel Amsterdamse woningzoekenden uitwijken naar de randgemeenten. Zuid Kennemerland blijft daarbij populair maar ook Waterland, Zaanstad en Amstel- en Meerlanden zijn gewild. Het Gooi maakt een inhaalslag waardoor de prijzen daar nu flink gestegen zijn. Verkooptijd

In Amsterdam worden woningen wel het snelst verkocht. Gemiddeld staan de huizen hier iets meer dan twee maanden te koop. Maar ook in Zaanstad, Zuid Kennemerland en de IJmond gaan woningen snel van de hand. In het Gooi duurt het met ruim 4 maanden iets langer.