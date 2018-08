Geen nieuwe vrijwilligers voor de dierenambulance

SCHAGEN - De dierenambulance van de regio Den Helder-Hollands Kroon hoeft niet te rekening op vrijwilligers afkomstig uit de bijstand. Ze hadden door de gemeente uit laten zoeken of ze het tekort aan personeel konden oplossen met instroom van mensen die in de bijstand zitten.

Volgens de gemeente lukt het niet om uitkeringsgerechtigden op die manier in te zetten, meldt het NHD. "De instroom van mensen in de bijstand is minimaal. De mensen die in aanmerking komen voor een vrijwilligersbaan bij de dierenambulance, komen door de aantrekkende economie ook in aanmerking voor een betaalde baan", zegt een gemeentewoordvoerder tegen de krant.

Eerder plaatsten medewerkers van de dierenambulance een noodkreet op Facebook. Door het tekort aan vrijwilligers reed de ambulance afgelopen woensdag al niet. Ook op 13, 17 en 19 augustus zullen ze niet rijden.

De ambulancedienst vindt het spijtig dat deze maatregel moet worden genomen. "We zouden graag anders willen maar kunnen niet anders. Hopelijk wordt de nijpende situatie door aanmeldingen van geïnteresseerden voor dit mooie werk in de toekomst opgelost." In noodgevallen kunnen mensen met een gewond dier naar de dierenarts gaan.