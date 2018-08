VIDEO: Inbreker op voorverkenning maakt foto via brievenbus

ALKMAAR - Een kleine twee jaar geleden kwamen er al meldingen uit het oosten van het land, maar nu zijn er ook beelden uit Alkmaar opgedoken van een veronderstelde inbreker die voor zijn verkenning gebruikmaakt van een smartphone.

De beelden zijn gemaakt door de beveiligingscamera van een Alkmaarder, die anoniem wil blijven. Te zien is hoe een onbekende man naar zijn voordeur loopt, de camera op zijn smartphone aanzet, en vervolgens z'n smartphone door de brievenbus steekt om een foto van de deurmat te maken.

Huis overslaan of slag slaan?

De deurmat? Inderdaad, want als daar geen post op ligt, is het aannemelijk dat de bewoners thuis zijn en de inbreker deze woning beter kan overslaan. Ligt er wel een stapel enveloppen, folders en huis-aan-huisbladen? Dan is de kans groot dat de bewoners op vakantie zijn en de inbreker zijn slag kan slaan.

De politie Oost-Nederland ontdekte de methode bij onderzoek naar een inbraak in het Overijsselse Hattem, schreef de NOS in september 2016. De recherche onderzocht het mobieltje van een aangehouden verdachte inbreker, en ontdekte tal van foto's van deurmatten, die via de brievenbus waren genomen.

Geen post

Bij de anonieme Alkmaarder lag op het moment van de opnames, op 31 juli jongstleden in het holst van de nacht, geen post op de deurmat, wat de inbreker vermoedelijk heeft aangespoord een ander adres te zoeken. "Kort na het maken van deze beelden, werd bij een woning om de hoek daadwerkelijk ingebroken", laat hij aan NH Nieuws weten.

De bewoner heeft de video ook gedeeld met de politie. "Het zou mooi zijn om met deze beelden meer bewustwording te creëren bij mensen over hoe ze hun huis achterlaten als ze op vakantie gaan", besluit hij.