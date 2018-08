Meerdere rijstroken afgesloten na ongeluk op A4

HOOFDDORP - Door een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp zijn meerdere rijstroken afgesloten in de richting van Den Haag. Ook op de parallelrijbaan zijn rijstroken afgesloten.

Op beelden, vastgelegd door een verkeerscamera van Rijkswaterstaat, is te zien dat er veel brokstukken op de weg liggen. Volgens een omstander is het voertuig over de kop geslagen toen het tussen twee vangrails terecht kwam.

De bestuurder is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe lang de rijstroken nog afgesloten zullen blijven. De gevolgen van het ongeluk hebben vooralsnog nog weinig consequenties voor de drukte op de A4.