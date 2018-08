Deel dit artikel:











Storm doet steiger in Purmerend wankelen Foto: Inter Visual Studio / Stefan Roode

PURMEREND - Een steiger in de Sint Nicolaassteeg in Purmerend is door de storm aan het wankelen geslagen. De smalle steeg zorgt er echter voor dat de steiger niet volledig om kan vallen.

De gebouwen in de steeg staan zo dicht op elkaar, dat de steiger niet eens de kans krijgt om te vallen. De stalen buizen zitten geklemd tussen de zijkanten en de daken van het nauwe straatje. De brandweer is bij de Sint Nicolaassteeg aanwezig om de situatie weer veilig te maken. Of de naastgelegen huizen in de steeg schade hebben opgelopen door de omgevallen steiger, is niet bekend.