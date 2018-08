Nadine Visser net naast het podium op de 100m horden

BERLIJN - Nadine Visser heeft in de finale van de 100 meter horden bij het EK in Berlijn net naast de medailles gegrepen. De 23-jarige atlete uit Hoogkarspel eindigde als vierde in 12,88.

Het goud ging naar de Wit-Russische Elvira Herman in 12,67, gevolgd door de Duitse loopsters Pamela Dutkiewicz met 12,72 en Cindy Roleder met 12,77.

Visser moest in baan acht startten, wat niet optimaal is. "Ik voelde niet waar ik zat aan de buitenkant", zei ze dan ook na afloop bij de NOS. "Ik snap het niet, ik voelde me goed, zelfverzekerd en ik voel dat ik die tijden van de medaillewinnaars ook in me heb. Het is gewoon balen. Het lukte niet goed om te versellen. Ik had een super slechte voorbereiding, maar in de laatste trainingen ging het juist heel goed."

Visser legt zich dit jaar voor het eerst volledig toe op de 100 meter horden. Het was ook haar eerste EK als hordeloopster. Voorheen kwam ze uit op de meerkamp.