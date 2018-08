HOORN - Nadine Visser heeft bij de EK atletiek in Berlijn net naast een medaille gegrepen op de 100 meter horden. De 23-jarige atlete uit Hoorn eindigde in de finale als vierde met 12,88 seconden.

Het goud was voor de Wit-Russische Elvira Herman in 12,67. De Duitse Pamela Dutkiewicz pakte het zilver in 12,72. Een andere Duitse, titelverdedigster Cindy Roleder, rende naar het brons in 12,77.