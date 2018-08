Deel dit artikel:











Vetter eindigt eerste dag zevenkamp als vijfde Foto: EPA/ Facundo Arrizabalaga

BERLIJN - Anouk Vetter staat na de eerste dag van de zevenkamp bij het EK in Berlijn op de vijfde plek. Vetter is de regerend Europese kampioen. Die titel behaalde ze twee jaar geleden bij het EK in Amsterdam. Vorig jaar eindigde ze als derde bij het WK.

De in Amsterdam geboren atlete startte de dag met 13,55 op de 100 meter horden, daarna sprong ze 1,76m hoog, stootte de kogel naar 14,79 meter en op het laatste onderdaal van de eerste dag liep ze 23,97 op de 200 meter. Met 3802 punten heeft ze wel een flinke achterstand op de Britse Katarina Johnson-Thompson, die bovenaan staat met 4017 punten. Olympisch- en wereldkampioene Nafissatou Thiam uit België volgt met 3930 punten. De derde plaats is in handen van de Duitse Carolin Schäfer, die 46 punten meer heeft dan de Nederlandse troef. "Je hebt wedstrijden waarin alles net de verkeerde kant op valt", zei Vetter bij de NOS. Morgen staan nog het verspringen, speerwerpen en de 800 meter op het programma.