Dominee Sietse Greving (39) verongelukt in Zwitserland

ALKMAAR - De 39-jarige dominee Sietse Greving van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) in Alkmaar is tijdens zijn vakantie in Zwitserland verongelukt. Dat meldt een kennis van de dominee aan NH Nieuws. Greving was sinds 2011 predikant voor de kerkengemeenschap in Alkmaar.

Greving is verdronken in de rivier de Kander, aldus Zwitserse media. De dominee is in de rivier gaan zwemmen, waarna hij niet meer boven kwam. Hij is gisterochtend vroeg in de rivier gevonden, ter hoogte van het Zwitserse plaatsje Wimmes.

Greving was dominee in de Kapelkerk in Alkmaar voor de GKV.