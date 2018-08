Volkszanger Mick Harren onder voorwaarden op vrije voeten

PURMERLAND - Volkszanger Mick Harren, die vast zat vanwege het bedreigen van zijn ex-stiefzoon met een vuurwapen, is onder voorwaarden uit zijn voorarrest geschorst. Dat meldt de rechtbank van Noord-Holland.

Harren zat al sinds eind juli vast, nadat hij in een stampvol café in Purmerend een pistool tegen het hoofd van zijn ex-stiefzoon had gezet. De reden hiervoor zou liggen in de langlopende vechtscheiding tussen Harren en zijn inmiddels ex-vrouw.

Het is niet bekend onder welke voorwaarden Harren vrijgelaten is.