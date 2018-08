Nadine Visser met gemak naar finale 100 meter horden

BERLIJN - Nadine Visser heeft zich met een tijd van 12,84 geplaatst voor de finale van de 100 meter horden bij het EK atletiek in Berlijn.

Met die tijd werd de atlete uit Hoogkarspel tweede in haar halve finale. Vooraf was het de vraag of ze fit genoeg was, want ze had wat pijn aan haar hamstring voor ze naar Berlijn afreisde. Ze moest daardoor ook wedstrijden laten lopen.

Visser was niet eens opgelucht dat ze de finale haalde. "Ik had er vertrouwen in, ik heb goed kunnen trainen en ik had geen last", zei ze bij de NOS. "Ik had geen wedstrijden nodig om dat te bewijzen. Je moet alleen uitkijken dat je denkt dat je al in de finale staat."

Visser loopt later op de avond de finale die voor 21.50 uur staat geprogrammeerd.