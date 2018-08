Nederlands record Kira Toussaint op 100m rug

GLASGOW - Kira Toussint heeft als startzwemster van de 4x100 meter wisselslag estafetteploeg het Nederlands record op de 100 meter rugslag op 59,81 gebracht.

Het oude record van 59,88 had de Amstelveense ook al op haar naam staan. Dat vestigde ze in april in Eindhoven.

De estafetteploeg, met naast Toussaint, de Zaanse Tes Schouten, Kinge Zandringa en Femke Heemskerk, eindigde met 3.58,94 als vijfde. Het goud ging naar Rusalnd, voor Denemarken en Groot-Brittanië.