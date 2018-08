Hoefijzer brengt Krista Timmer geen geluk tijdens kortebaandraverij Beverwijk

BEVERWIJK - Krista Timmer uit Heemskerk beleefde enkele bange minuten voor aanvang van de kortebaandraverij, die vandaag plaats vond in Beverwijk. Haar paard Chaman Rapida bleek bij de start een hoefijzer te missen.

"Die is de verloren op het land. Vervelend, maar zoiets kan gebeuren", vertelt Timmer aan NH Nieuws. In allerijl moest er een hoefsmid aan te pas komen om een nieuw hoefijzer te plaatsen. Dat gaf stress in het kamp van de Heemskerkse, die de eerste omloop met Chaman desondanks overleefde.

Lees ook: 'Mister Kortebaandraverij' weet niet van ophouden

In de tweede omloop verloor zij van de latere winaar, Eliot Charisma. Eliot Charisma, het paard van Lindsey Graham, was in de eindstrijd te sterk voor Doc Holiday, het paard van Manan Pools.

Regen gooit roet in het eten

De paarden kregen in de Breestraat te maken met regen. Voor het eerst sinds lange tijd regende het flink. "Voor de paarden geen probleem", zei Krista Timmer. "Maar voor de toeschouwers vind ik het jammer. Die hebben er het hele jaar naar uitgekeken. Dan krijg je dit."