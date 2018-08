Deel dit artikel:











Purmerendse kinderen leren dansjes uit populaire game Fortnite Foto: NH/Emmelie Valkenburgh

PURMEREND - Misschien heb je er wel eens van gehoord: de razend populaire videogame Fortnite. Mensen over de hele wereld spelen het spel. Niet alleen de game is populair, ook de dansjes uit het spel zijn een hit. Kinderen uit Purmerend kregen vandaag les in de dansjes van Fortnite.

In Fortnite start je met honderd mensen op een virtueel eiland. Het principe van het spel is verder simpel: last man standing wint. De personages uit Fornite doen dansjes als ze iemand neer hebben uitgeschakeld. Die dansjes worden massaal nagedaan. "Ik leer de dansjes van het spel, maar ook van Youtube", vertelt een jongen. Hij wil maar al te graag de beste moves hebben. Beweging

Volgens dansdocent Janaiichaa Vroom zijn veel van de dansjes niet nieuw. "Veel dansmoves bestaan al. Uit series, videoclips of van vroeger", legt ze uit. Vroom vindt het vooral mooi om te zien dat de gamers meer bewegen door de hype. "De kinderen kunnen gamen nu goed combineren met bewegen. Dan is het niet zo slecht voor je", verklaart ze. Wil je weten hoe de dansjes er precies uit zien? Kijk dan de video hierboven!