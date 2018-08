Kat Mars tijdens inladen in vliegtuig op Schiphol ontsnapt

SCHIPHOL - (AT5) Sandra zou met haar twee katten naar Curaçao vliegen, maar een van de twee beestjes wist op Schiphol te ontsnappen uit zijn bench. Sandra hoorde dat pas toen ze al aan het boarden was. ''Ik ben ten einde raad.''

Sandra is vertrokken naar Curaçao om daar een nieuw leven op te bouwen met haar twee dieren, maar is er nu alleen met haar andere kater Gum. Ze denkt dat Mars in paniek zijn bench heeft gesloopt en is ontsnapt vlak voordat hij het ruim in zou gaan.

''Ik heb hem noodgedwongen achter moeten laten en ben hem nu dus kwijt. Ik zit nu samen met kater Gum te wachten op bericht dat Mars gevonden is en ook nog naar ons toe kan komen'', schrijft ze op Facebook.

'Vast doodsbang en erg schuw'

Ook doet ze daar een oproep in een poging haar huisdier te vinden: ''Wie heeft Mars zien lopen op de luchthaven? Hij is vast doodsbang en erg schuw maar wellicht is hij wel te lokken met iets lekkers. Je wordt natuurlijk niet zomaar een kater van zeven kilo. Ik mis mijn grote vent.''

Reisorganisatie Tui laat aan AT5 weten dat het na de ontsnapping meteen Schiphol heeft geïnformeerd en er naar de kat is gezocht. ''Er zijn bovendien flyers opgehangen met een foto van de vermiste kat. Helaas heeft dit tot nu toe geen resultaat gehad en is Mars nog niet gevonden. Wij hebben al zijn gegevens en blijven naar hem uitkijken en hopen dat Mars snel met zijn baasje kan worden herenigd.''