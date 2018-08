"Gemeente ziet toezicht meren toch niet zitten"

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer staat volgens initiatiefneemster Monique Siemeling niet achter de plannen voor vrijwillig toezicht rondom plassen en meren. Ze hadden in een eerste gesprek wel aangegeven dat ze best wilden meedenken en daar waar ze konden ook wilden helpen, maar dit aanbod veegden ze afgelopen week van tafel.

Siemeling is teleurgesteld in het nieuw standpunt van de gemeente, maar zet haar plannen toch door. De gemeente gaf dinsdag in een tweede gesprek met haar namelijk aan dat ze zich er wel over wilden buigen, maar slechts wanneer de zaak aangeleverd zou worden bij de jaarlijkse evaluatie. Dit was niet wat Siemeling had willen zien, aangezien ze vindt dat haar zaak juist individuele aandacht verdient.

Woordvoerder Petra Faber laat weten dat de gemeente de plassen niet zelf zal beveiligen omdat het onbewaakt gebied is. "Er mag hier geen misverstand over bestaan." Ze benadrukt dat de gemeente wel de plannen voor toezicht zou steunen indien Siemeling het aan zou kaarten bij de evaluatie. "En als zij met een plan van aanpak komt", zegt Faber, "zullen we uiteraard zien wat we voor haar kunnen betekenen".

Reanimatiecursus

De eerste stappen voor het opleiden van vrijwillige toezichthouders heeft Siemeling deze week gezet. Zo is er een AED-reanimatiecursus gegeven en volgen er binnenkort diverse opleidingsavonden.

De Hoofddorpse geeft aan dat ze meer vrijwilligers kan gebruiken. "Door de blauwalg en de weersverwachtingen gaan we deze zomer waarschijnlijk niet meer starten met de toezichthouders, maar in het voorjaar wil ik met minimaal vijftig mensen beginnen."

Het burgerinitiatief voor toezicht bij meren en plassen in Haarlemmermeer is vorige maand gestart kort nadat een jongetje van vier verdronk in de Toolenburgerplas in Hoofddorp.