A8 dicht na ongeluk tussen zes auto's

ZAANDAM - Zes auto's zijn op de A8 richting Koog aan de Zaan, vlak na knooppunt Zaandam, tegen elkaar aan gebotst. De snelweg was hierdoor lange tijd afgesloten.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De A8 is bij knooppunt Zaandam afgesloten. Hierdoor stond er file. Rijkswaterstaat verwachtte dat de weg een uur gesloten zou blijven, maar deze werd eerder dan verwacht vrijgegeven.

https://twitter.com/ANWBverkeer/status/1027575983245873153