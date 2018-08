Tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege noodweer

SCHIPHOL - Door het noodweer dat onze provincie nadert zijn er beperkingen voor aankomende en vertrekkende vluchten op Schiphol. Een woordvoerder van Schiphol meldt dat het gaat om meer dan zeventig vluchten.

Of er nog meer vluchten worden geannuleerd is niet duidelijk.

KLM schrapt veertig vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in totaal veertig vluchten moeten schrappen. "Het gaat om twintig Europese retourvluchten," aldus een woordvoerder.

De passagiers van de vluchten zijn inmiddels al ingelicht en omgeboekt naar andere vluchten.

Code oranje

Het KNMI heeft voor vanavond in de provincie Noord-Holland code oranje afgekondigd vanwege zeer zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer, dus waarschuwt het KNMI goed voorbereid op pad te gaan.