Dorper (18) met opgevoerde snorfiets aangehouden

DEN HELDER - Een 18-jarige snorfietser uit Julianadorp is gisteravond in Den Helder aangehouden nadat hij een stopteken negeerde en er vandoor ging.

De politie zag de man rond 21.15 uur rijden op de Prins Hendriklaan in Den Helder. De agenten wisten dat zijn snorfiets was opgevoerd en maanden hem te stoppen. Dit negeerde hij waarna hij op de vlucht sloeg richting het Bernhardplein. Na een korte achtervolging kon de politie hem alsnog aan de kant zetten.

De jonge bestuurder dacht onder de controle uit te kunnen komen en verzette zich hevig. Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar werd na technisch onderzoek duidelijk dat de man 57 km/h reed, waar 25 km/h is toegestaan. Tevens was de snorfietser onder invloed van THC, een werkzame stof uit hennep.