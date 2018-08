Opbouw kermis Hoorn in volle gang

HOORN - De eerste kermisattracties zijn deze week de binnenstad van Hoorn ingereden. De opbouw van de 573e editie van kermis Hoorn is daarmee in volle gang.

De Hoornse kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste kermis vond plaats in 1446, in de vorm van een lappenmarkt. De kermis is uitgegroeid tot de top5 grootste kermissen in Nederland. Dit jaar staan er in totaal 72 attracties. Hoogtepunten zijn deze editie de Topspin, Goldmine Tower, Teacups en Air Race Bungee.

Gratis water

Tijdens de kermis zal er gratis uitgedeeld worden door gemeente Hoorn. De actie is onderdeel van de ’Wie ben jij-campagne’ binnen het regionale programma In control of alcohol en drugs. "Met het uitdelen van water willen wij iedereen een fijne kermis wensen én aangeven dat je voorzichtig moet zijn met alcohol', aldus wethouder Marjon van der Ven.

De kermis duurt tien dagen en begint aankomende zaterdag 11 augustus. De opening vindt plaats op het plein van Schouwburg Het Park.