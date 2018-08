Acht woninginbraken Haarlemmermeer in één week

HAARLEMMERMEER - In de gemeente Haarlemmermeer hebben dieven afgelopen week acht keer ingebroken in woningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de politie.

In Hoofddorp zijn de criminelen met drie inbraken het meest actief geweest. Badhoevedorp volgt op de voet met twee woninginbraken. Vervolgens is er nog drie keer ingebroken in Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Zwanenburg.

De politie meldt op Facebook dat bij de inbraken deuren waren opgebroken of sloten geforceerd. Er wordt geadviseerd om altijd alert te zijn en het huis goed af te sluiten. Als je op vakantie gaat, is het volgens de politie verstandig om de buren te vragen een oogje in het zeil te houden.

In onderstaande video laat de politie zien hoe inbrekers te werk gaan.