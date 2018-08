Deel dit artikel:











27-jarige Horinees aangehouden voor schietincident Foto: Shutterstock

HOORN - Een 27-jarige man uit Hoorn is eergisteren aangehouden in verband met een schietincident dat op 14 juli plaatsvond in zijn woonplaats.

Bij het incident werd er meerdere malen met een vuurwapen geschoten op een woning. Er werden ook twee geparkeerde auto's en een tweede woning geraakt. Er raakte niemand gewond. Lees ook: Woning in Hoorn beschoten met vuurwapen De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter commissaris. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het schietincident.