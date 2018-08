Deel dit artikel:











Zandvoort rolt blauwe loper uit op strand voor mindervaliden Foto: Zo komt de blauwe loper er in Zandvoort uit te zien

ZANDVOORT - Even afkoelen met de voeten in zee. Voor veel ouderen en mindervaliden was dat de afgelopen hete dagen niet mogelijk. Om via het strand de vloedlijn te bereiken is dan vaak een hele opgave, maar in Zandvoort wordt dat vanaf volgende week een stuk eenvoudiger gemaakt. Donderdag 16 augustus wordt 'een blauwe loper' in gebruik genomen, waardoor mindervaliden veel makkelijker de zee kunnen bereiken.

De afgelopen weken is er een inzamelingsactie gehouden in Zandvoort om de loper te kunnen realiseren. Binnen mum van tijd was het bedrag bij elkaar en kon de mat in Frankrijk worden besteld. De blauwe loper is gemaakt van gerecyclede petflessen, ongeveer vijfenzeventig meter lang, zo'n twee meter breed en bestaat uit vijf oprolbare onderdelen. Yorick van der Vlugt, die in MS-expertisecentrum Nieuw Unicum woont, is mede-initiator van de blauwe loper en zal hem donderdagmiddag om 15 uur ter hoogte van strandtent Thalassa als eerste in gebruik nemen.