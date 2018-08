Bewoner vindt zeldzame slang in tuin Landsmeer

AMSTERDAM - Een bewoner trof afgelopen zondagavond een zeldzame korenslang aan in zijn tuin in Landsmeer.

De slang is door de Dierenambulance Amsterdam overgebracht naar Reptielenopvang Zwanenburg. De eigenaar heeft zich nog niet gemeld.

"Ontsnapt of vrijgelaten"

"De slang komt van nature absoluut niet voor in Nederland. Hier komt alleen de ringslang voor," zegt Margje de Jong, directeur van Dierenambulance Amsterdam, tegen AT5. "Het is een huisdier geweest. Hij is ontsnapt of vrijgelaten."



Slangsoort komt alleen voor in de VS

De korenslang werd gevonden in een waterton in een tuin in Landsmeer. De slangensoort, die niet giftig is, komt in de natuur alleen voor in de Verenigde Staten.