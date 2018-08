Oussama Idrissi en Guus Til willen prestaties vorig seizoen evenaren

ALKMAAR - Dit weekend is het eindelijk zo ver, dan gaat na een lange zomer de Eredivisie weer van start. AZ oogstte vorig seizoen veel complimenten met de attractieve manier van spelen die uiteindelijk de derde plek in de competitie opleverde. Oussama Idrissi en Guus Til willen die prestatie dit seizoen evenaren.

"De lat lag vorig jaar heel hoogvorig jaar, zowel in de training als in de wedstrijden. Dit seizoen streven we daar weer naar. We willen dominant en attractief voetbal blijven spelen", vertelt Oussama Idrissi.

Dat moet AZ dan gaan doen zonder Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst. De twee spelers die vorig seizoen zo bepalend waren vertrokken immers beide naar een andere club. Toch verandert dat niet veel volgens Guus Til, "want er blijven toch nog negen belangrijke spelers over."

Waar Til vorig jaar in de voorbereiding een basisplaats afdwong, veroverde hij in de afgelopen voorbereiding de aanvoerdersband. En zo staat de pas twintigejarige middenvelder vanaf aankomende zondag als bepalende speler op het veld. "Je hebt wel meer druk op je dan vorig jaar. Toen kon ik gewoon nog lekker ballen en nu is dat niet het geval. Maar ik vind het niet erg hoor."