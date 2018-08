Zo bereid je je goed voor op code oranje

NOORD-HOLLAND - Het KNMI geeft code oranje af voor het westelijke deel van ons land. Met windstoten tot 110 kilometer per uur wordt er gesproken over een zomerstorm. Officieel betekent code oranje: wees voorbereid. Maar hoe doe je dat?

Thuisblijven is verreweg het veiligst tijdens noodweer. Maar ook in en rondom het huis zijn er genoeg gevaren als er zware windstoten worden verwacht. Loszittende spullen kunnen makkelijk veranderen in een projectiel. Neem de volgende tips in acht om de kans op materiele en immateriele schade zo klein mogelijk te houden.

Check of de dakpannen en dakgoten goed vastzitten

Zet het tuinmeubulair zoveel mogelijk binnen. Zeker na de lange periode van warm weer staan er veel spullen buiten. Denk hierbij aan parasols, bloempotten en barbecues

De schutting is windvanger bij uitstek. Controleer of deze goed vast staat

Sluit ramen en deuren goed. Door een flinke windstoot kunnen ramen en deuren gemakkelijk hard openslaan

Ga je toch naar buiten? Kijk goed omhoog, kijk waar je kunt schuilen en vermijd plekken met veel bomen

Toch de weg op

Moet je -onverwacht- toch de weg op? Verminder dan je snelheid en vergroot de afstand tot je medeweggebruikers. Zo heb je meer tijd om te anticiperen op noodsituaties. Houd tevens beide handen aan het stuur, dan heb je meer grip op de auto. Passeer je een vrachtauto? Doe dit dan zo rustig mogelijk. De auto reageert op de luwte van de vrachtauto.

Tot slot; kijk uit waar je de auto parkeert. Vermijd plekken met bomen of waar makkelijk dakpannen kunnen rondvliegen. Ga je op de fiets? Zorg dat je kleding goed vastzit. Loszittende kleding waait alle kanten op en kan als een parachute fungeren.

Bij nood

Bel bij accuut gevaar of spoed altijd met 112. Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden belletjes. het kan daarom iets langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken. Is de situatie niet accuut en speelt het zich af in een openbare ruimte? Bel dan met de gemeente.