Kipliefhebbers, opgelet: KFC vestigt zich in Beverwijk

BEVERWIJK - Het is nog niet helemaal rond, maar tegen NH Nieuws bevestigt fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) dat er volgend jaar in Beverwijk een nieuwe vestiging wordt geopend. Het filiaal komt aan de Parallelweg te staan.

De fastfoodketen is volgens Pieter Jan Haasnoot, hoofd vastgoed van KFC, al lange tijd in overleg met de gemeente en andere partijen over de bouw van het filiaal. "Maar het gaat nu de goede kant op", vertelt Haasnoot aan NH Nieuws. "Alles is bijna rond en het is voor 90 procent zeker dat de vestiging in Beverwijk er komt."

Het gebouw dat nu op die locatie staat, staat al jaren leeg en wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een KFC-restaurant van ongeveer 400 vierkante meter groot, met een 'drive thru'. De sloop en bouw starten in het eerste kwartaal van 2019. Het streven van de fastfoodketen is om een halfjaar later het restaurant te openen.

"Maar we willen liefst zo snel mogelijk opengaan, dus dus zou zomaar al voor de zomervakantie kunnen zijn."