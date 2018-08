Deel dit artikel:











Woningstichting De Key wil Zandvoort verlaten Foto: de Key

ZANDVOORT - Woonstichting De Key zet haar woningen in Zandvoort in de verkoop. Een coöporatie in Zuid Kennemerland kan volgens De Key de belangen van de huurders beter behartigen.

De Key gaat actief op zoek naar een koper die alle woningen van de woonstichting in Zandvoort wil overnemen. De Key wil zich in de toekomst vooral richten op de Amsterdamse woningmarkt. Daar wil men voornamelijk studentenhuisvesting realiseren en woningen ontwikkelen voor starters op de woningmarkt. Zandvoort past niet in dat nieuwe beleid omdat het hier een andere doelgroep betreft met een ander type woning. Volgens De Key kunnen de belangen van de Zandvoortse huurders beter behartigd worden door een coöperatie uit de regio Zuid Kennemerland. Alle 2500 woningen in de basplaats moeten daarom verkocht worden. Het plan tot verkoop is de afgelopen maand besproken met Huurdersplatform Zandvoort. Vervolgens is de gemeente Zandvoort deze week op de hoogte gebracht van het voornemen tot verkoop. Voorwaarde is wel dat de huurders er niet op achteruit gaan en dat het kantoor van De Key in Zandvoort open blijft. Het huurdersplatform heeft van De Key vetorecht gekregen bij de keuze voor een nieuwe eigenaar. Het vinden van een overnamekandidaat en het overdragen van het bezit duurt waarschijnlijk twee jaar. Als er geen geschikte koper wordt gevonden, blijft de Key eigenaar en verandert er niets.