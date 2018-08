Tractor rijdt woning binnen in Kwadijk: "Iedereen rijdt hier te hard"

Foto: AS Media

KWADIJK - Een tractor is vanmiddag rond 13.45 uur een woning binnengereden aan de Kwadijk in Kwadijk.

Het is niet bekend waardoor het voertuig de woning is binnengereden. Een buurvrouw was thuis toen het ongeluk gebeurde. "Iedereen rijdt hier te hard, ook de trekkers", vertelt de buurvrouw aan NH Nieuws.

Volgens de buurvrouw staat het huis op instorten, maar verder is er niemand gewond geraakt. De bewoonster van het huis ziet er volgens de buurvrouw 'nog goed uit'.