Geen onderzoek naar rijgedrag van overleden Fleur na straatrace Loosdrecht

LOOSDRECHT - Er komt geen extra onderzoek naar het rijgedrag van Fleur Balkestein. Dat heeft het gerechtshof besloten. De vrouw werd in 2016 slachtoffer van een straatrace tussen een vader en zoon in Loosdrecht.

Volgens de veroorzakers van het fatale ongeluk zou Fleur zelf ook schuldig zijn, omdat ze misschien alcohol had gedronken of niet goed oplette toen ze met haar auto de weg opreed. De advocaat van de veroordeelden wilde dat laten onderzoeken door middel van een bloedtest haar telefoongegevens en nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen. De rechtbank heeft de verzoeken nu niet ontvankelijk verklaard.

Vader en zoon reden in maart 2016 met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Vader Walter van W. had te veel gedronken. Hij reed met zo'n 167 kilometer per uur in zijn Porsche de auto van het slachtoffer vol in de flank. De 19-jarige Fleur raakte hierbij zwaargewond en overleed twee weken later.

Walter van W. kreeg in november 2017 van de rechtbank Lelystad vier jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar opgelegd. Zijn zoon Casper van W. kreeg een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar.