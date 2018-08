Deel dit artikel:











Leidsevaart in Heemstede vanaf vrijdag afgesloten voor recreatievaart Foto: Google Maps

HEEMSTEDE - Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de Leidsevaart in Heemstede afdammen om verdere verzilting van de Bollenstreek te voorkomen. Daardoor is doorgaande recreatievaart niet meer mogelijk vanaf vrijdag om 6 uur in de ochtend.

Ter hoogte van de fietsbrug aan de Kohnstammlaan zal er een schot in het water worden geplaatst. Hoelang de maatregel geldt, is nog niet duidelijk. Eerder werd de Grote Sluis van Spaarndam al gesloten voor recreatievaart om te voorkomen dat er te veel zout water uit het Noordzeekanaal het land binnen zou stromen. Door de droogte van de afgelopen weken is er te weinig tegendruk van zoet water ontstaan. De regenbuien van deze week zullen het verschil wel weer verkleinen, maar het kan nog wel een tijd duren voordat de situatie weer in evenwicht is.