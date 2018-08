Voetbalclub Hoogkarspel hangt camera's op tegen vandalen

HOOGKARSPEL - Voetbalvereniging Spirit 30 uit Hoogkarspel is het vandalisme, de fietsendiefstal en het komen en gaan van ongewenste bezoekers meer dan zat. De club heeft daarom besloten om op het terrein diverse beveiligingscamera's op te hangen.

Het vandalisme vindt, volgens mediapartner WEEFF, meestal plaats op tijden als het complex gesloten is en dus buiten het zicht van de vrijwilligers. Het is verboden om buiten de openingstijden op het voetbalterrein te zijn.

Het bestuur van Spirit 30 zegt in een verklaring: "Buiten het feit dat vandalisme ons veel geld kost, is het ook voor onze enthousiaste vrijwilligers zeer teleurstellend om iedere keer te constateren dat er zaken worden vernield. Dit terwijl zij juist zo hun best doen om ons complex in optimale staat te houden."

De bewakingscamera's hangen bij de ingang, het terras, de tribune en rondom de kantine en kleedkamers.

Privacywetgeving

Het bestuur wil in het kader van de privacywetgeving benadrukken dat de beelden 24 uur per dag bekeken kunnen worden en bij vandalisme en/of diefstal alleen worden gebruikt in overleg met de veiligheidscoördinatoren van de club. Daarna wordt desgewenst de politie geïnformeerd. De beelden worden na vier dagen automatisch gewist.