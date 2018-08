Eerste twee omgebouwde Sprinters met wc's vanaf vandaag op het spoor

NOORD-HOLLAND - De NS neemt vandaag de eerste twee omgebouwde Sprinters in gebruik. De treinen van het type SLT (Sprinter Light Train) zijn voorzien van toiletten, die ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn.

Dat bevestigt de NS tegenover NH Nieuws. Eind 2021 moeten alle 131 treinen van het type SLT zijn omgebouwd, laat een woordvoerder weten.

Behalve toiletten worden de treinen voorzien van een schuiftrede bij de deur, waardoor het voor mindervaliden eenvoudiger is de trein te betreden. Eenmaal in de trein kunnen kunnen zij terecht op de gemarkeerde plaatsen voor rolstoelen, die bovendien is voorzien van een knop waarmee in noodgevallen hulp kan worden opgeroepen.

Voor blinden en slechtzienden is bovendien voelbare informatie aangebracht, waarmee ook zij hun weg in de trein makkelijker kunnen vinden. Een fiets meenemen wordt ook makkelijker, omdat in iedere trein een stallingsplaats voor twee fietsen is aangebracht. Ook handig voor reizigers zonder fiets, omdat meegenomen tweewielers het gangpad niet langer blokkeren.

"Een Sprinter zonder wc", schrijft het bedrijf. "Ooit leek ons dat een goed idee, maar met de kennis van nu, zeggen we 'hadden we niet moeten doen'." Omdat de reistijd in Sprinters relatief kort is, vond de NS het destijds niet nodig om toiletten te plaatsen. Dat kwam het bedrijf op flinke kritiek te staan, onder andere van mensen die om gezondheidsredenen afhankelijk zijn van sanitaire voorzieningen.

De eerste twee omgebouwde Sprinters worden dus vanaf vandaag opgenomen in de dienstregeling. Op korte termijn volgt een derde. Daarna worden de treinen per twee naar de werkplaats in het Duitse Aken gereden om te worden gemoderniseerd.

De twee vandaag ingebruikgenomen Sprinters rijden vandaag in de buurt van Utrecht, zo laat een woordvoerder weten. Wanneer de omgebouwde treinen hun eerste meters in Noord-Holland zullen maken, is niet bekend. "Omdat we per dag bekijken waar we de treinen inzetten", legt een woordvoerder uit. Maar omdat het tot nog toe om slechts twee treinen gaat, 'is de pakkans nog niet erg groot', besluit de woordvoerder.