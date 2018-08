Opmerkelijke diefstal in Oudeschild: loodzware loopplank van boot ontvreemd

OUDESCHILD - Op industrieterrein De Vang in Oudeschild is de loopplank van een boot gestolen. Opmerkelijk: de plank is maar liefst vijf meter lang een twee meter breed. Er zijn normaal gesproken drie mensen nodig om het gevaarte te kunnen tillen.

Eigenaar van de loopplank Frido Boom is des duivels over de diefstal. "Heeft u iets gezien? Neem alstublieft contact op met mij of bel ons kantoor op 06-51498614. Voor de juiste tip, de juiste beloning als hij gevonden wordt", vertelt hij aan mediapartner de Texelse Courant.

Het exacte moment van de ontvreemding weet Boom niet. "Het is een dure, loodzware brug. Omdat hij zo zwaar is, is het niet de brug die we dagelijks voor de tochten gebruiken. De tochten gaan dus ook gewoon door. Vorige week was de brug er nog gewoon."