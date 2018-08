Deel dit artikel:











Noodkering moet Naardermeer beschermen tegen zout water door droogte Foto: Waternet

MUIDEN - Als gevolg van de droogte stroomt er zout water vanuit IJmuiden via het Noordzeekanaal landinwaarts. Om te voorkomen dat het zilte water richting natuurgebied Naardermeer stroomt, is er een noodkering in de Muidertrekvaart geplaatst.

Het zoutige water is bijvoorbeeld niet goed voor landbouwgrond en het ecosysteem. Vissen kunnen er dood aan gaan en water- en oeverplanten ook. De noodkering moet voorkomen dat het zoute water schade veroorzaakt bij dieren en planten. De noodkering is geplaatst ter hoogte van de Penbrug in Muiden.