Maduro (33) stopt met voetballen

AMSTERDAM - Hedwiges Maduro heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. Dat meldt de achttienvoudig international op Twitter.

Maduro zat zonder club nadat zijn contract bij het Cypriotische Omonia Nicosia deze zomer was afgelopen. "Ik dank God, mijn familie, coaches, ploeggenoten, fans, dokters en alle mensen die altijd in me hebben geloofd'', aldus de 33-jarige voetballer. "Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Ik dank jullie allemaal nu ik ben gestopt als voetballer.''

Maduro speelde in de jeugdopleiding bij FC Omniworld en Ajax. Bij de Amsterdamse club debuteerde hij in februari 2005 in het eerste elftal. Al na vijf competitieduels werd hij door bondscoach Marco van Basten opgeroepen voor Oranje. Hij speelde mee op het WK van 2006. Na zijn periode bij Ajax, die duurde tot 2008, kwam Maduro uit voor Valencia (2008-2012), Sevilla (2012-2014), PAOK Saloniki (2014-2015), FC Groningen (2015-2017) en tot slot Omonia Nicosia.