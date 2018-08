Straatrover grist geld uit handen pinnende bejaarde in Haarlem

HAARLEM - Een 48-jarige Haarlemmer is gisteren aangehouden voor de beroving van een bejaarde vrouw. De vrouw had net gepind toen de dader toesloeg.

De 71-jarige vrouw nam rond 15.30 uur geld op bij een pinautomaat aan de Rivièradreef in Winkelcentrum Schalkwijk. Onmiddellijk nadat ze het geld uit de automaat had gehaald, werden de biljetten uit haar handen gerukt. De dader ging er vervolgens rennend vandoor.

Direct na de straatroof belde de vrouw de politie, en gaf een duidelijk signalement van de dader door. Alleen al op basis daarvan wist de politie om wie het ging, al moest er nog wel een oproep via Burgernet aan te pas komen om de man in de boeien te slaan.

Dat gebeurde nadat een alerte getuige de man aan de hand van het vrijgegeven signalement had herkend en de politie had gealarmeerd. De verdachte is voor verhoor naar het bureau gebracht, waar hij nog vastzit.